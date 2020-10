Eyraud : "On a envie de faire le maximum"

Jacques-Henri Eyraud a réagi au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions.





"On joue chaque match pour le gagner ça va être très dur. Est-ce qu'on a une chance ? Probablement. On a envie de faire le maximum pour nos supporters qui ne sont pas là. Je pense à eux ce soir. Si on retrouve cette C1 depuis sept ans, c'est pour aller le plus loin possible et figurer le mieux possible parce qu'on est l'OM", a confié le président de l'OM au micro de Téléfoot.



Le club phocéen jouera face à Porto, Manchester City et l'Olympiakos.