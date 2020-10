Longoria : "Toutes les équipes peuvent gagner des points "

Pablo Longoria juge le tirage de la Ligue des Champions plutôt positif pour l'OM.





"C'est un tirage abordable. C'est une compétition difficile et c'est important d'y être. On doit considérer ce groupe comme un groupe ouvert et intéressant où toutes les équipes peuvent gagner des points. L'objectif, c'est d'être compétitifs lors des six matchs", a-t-il confié sur RMC Sport.



Pour rappel, l'OM affrontera Porto, Manchester City et l'Olympiakos. La qualification est loin d'être gagnée.