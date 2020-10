LdC : l'OM connaît ses trois adversaires

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions avait lieu ce jeudi.





L'OM affrontera Manchester City, l'Olympiakos et le FC Porto. Il faudra faire un exploit pour sortir de cette poule. Rennes est quant à lui tombé avec FC Séville, Chelsea et Krasnodar. Le PSG évoluera contre Manchester United, Leipzig et Istanbul Basaksehir.





Les groupes de la C1

Groupe A :

Bayern Munich (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

FC Salzburg (AUT)

FC Lokomotiv Moskva (RUS)



Groupe B :

Real Madrid (ESP)

FC Shakhtar Donetsk (UKR)

FC Internazionale Milano (ITA)

VfL Borussia Mönchengladbach (GER)



Groupe C :

FC Porto (POR)

Manchester City (ENG)

Olympiacos FC (GRE)

Olympique de Marseille (FRA)



Groupe D :

Liverpool FC (ENG)

AFC Ajax (NED)

Atalanta BC (ITA)

FC Midtjylland (DEN)



Groupe E :

Séville FC (ESP)

Chelsea FC (ENG)

FC Krasnodar (RUS)

Stade Rennais FC (FRA)



Groupe F :

FC Zenit (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

SS Lazio (ITA)

Club Brugge (BEL)



Groupe G :

Juventus (ITA)

FC Barcelone (ESP)

FC Dynamo Kyiv (UKR)

Ferencvárosi TC (HUN)



Groupe H :

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester United FC (ENG)

RB Leipzig (GER)

Istanbul Baraksehir FK (TUR)