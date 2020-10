Anigo placé en garde à vue

José Anigo a été placé en garde à vue, ce jeudi après-midi.





L'ancien directeur sportif et entraîneur de l'OM a été placé en garde à vue, après avoir été convoqué par la brigade de répression du banditisme (BRB) de la Police judiciaire de Marseille. Selon L'Équipe, il est suspecté de "participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" et d' "extorsions en bande organisée".



Michel Campanella, Jean-Luc Barresi et des membres de la "bande de la Capelette" ont été arrêtés, lundi. La Provence croit savoir que l'affaire est liée à un transfert très récent de jeune joueur formé à l'OM...