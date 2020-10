PSG-OM : Deneux explique pourquoi il n'y a pas eu de sanction

Interrogé par La Provence, Sébastien Deneux, président de la commission de discipline de la LFP, a tenté d'expliquer pourquoi Neymar n'avait pas été sanctionné, alors que ses insultes paraissaient évidentes.





"La procédure tendait à s'assurer, par des moyens objectifs, s'il y avait moyen d'entrer en voie de sanction disciplinaire à l'égard de l'un ou de l'autre. (Hier), on a procédé à deux constats : aucun rapport d'officiel (arbitre ou délégué) ne contenait d'éléments relatifs à ces propos ou injures à caractère discriminatoire ; les déclarations de Neymar et Alvaro sont contraires en tous points", a-t-il confié au quotidien. Et d'ajouter : "Rien ne permet d'établir de manière claire, nette et précise la nature des propos échangés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes ensuite penchés sur les rapports d'instruction et d'expertise, qui étaient annexés. L'instructeur s'était adjoint les services d'un expert en lecture labiale pour essayer de savoir, de manière neutre, quels étaient les propos échangés. Là encore, on a constaté que les conclusions étaient trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible pour permettre à la commission de sanctionner. La fiabilité de ce genre d'expertise se situe à environ 30 %. L'absence de fiabilité constituait un doute qui, selon un principe juridique assez élémentaire, profite aux deux joueurs. On a donc décidé de ne sanctionner ni Neymar ni Alvaro."



La commission de discipline n'a peut-être pas eu le courage de sanctionner le Brésilien, alors que certains de ses propos paraissaient évidents sur les vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux.