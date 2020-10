L'OM se satisfait de la décision de la commission de discipline

L'OM a confié sa satisfaction, après que la commission de discipline ait annoncé qu'elle ne sanctionnerait pas Alvaro Gonzalez (30 ans).





"L'Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue par la commission de discipline. Alvaro Gonzalez n'est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L'Olympique de Marseille est et restera le club de l'antiracisme", a publié le club marseillais par le biais de son compte Twitter.



On peut quand même regretter que Neymar n'ait pas été sanctionné, alors que ses insultes paraissaient bien plus évidentes.