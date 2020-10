Luis Henrique est fan de Neymar

Luis Henrique (18 ans) a révélé être fan de Neymar (28 ans), bien qu'il soit devenu l'une des figures de l'antagonisme PSG-OM.





"Pourquoi je n'ai pas cité Neymar ? C'est une de mes idoles c'est vrai. C'est pour lui que je suis devenu fan de Santos, à l'époque Robinho... Je ne loupais pas un match quand j'étais petit. C'est pour lui que j'ai aimé le Barça aussi. Je sais qu'il est chez le rival, et ça va être fantastique de l'affronter et de le battre", a déclaré le nouvel attaquant de l'OM lors d'une interview donnée à L'Équipe.



Le nouveau Phocéen aura tout loisir de se trouver d'autres modèles qui le méritent un peu plus, ces prochains mois.