PSG-OM : Alvaro confie son soulagement

Alvaro Gonzalez (30 ans), qui a toujours clamé son innocence, s'est dit soulagé de la décision de la commission de discipline.





"Ce mauvais rêve est, en partie, récompensé par une peine plus que méritée. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Un grand merci à l'Olympique de Marseille pour la confiance et la fidélité, aussi à nos grands supporters pour autant, autant d'affection. Rendez-vous sur le terrain", a posté l'Espagnol sur Twitter, après l'annonce de la commission de discipline.



Pour rappel, la commission de discipline n'a pas cédé à la pression mise par les Parisiens et Brésiliens et n'a pas sanctionné l'Espagnol, mercredi soir.