Le frère de Marquinhos traite Alvaro de "raciste"

Le frère de Marquinhos s'en est pris à Alvaro Gonzalez (30 ans), après l'annonce de la commission de discipline.





"Le raciste de Marseille (sic), 0 match de suspension... Marquinhos qui ne prend jamais de jaune, un match de suspension... La Ligue 1, c'est vraiment une comédie", a très intelligemment posté Luan Aoas Correa, frère et agent du défenseur du PSG. Ce dernier n'a jamais brillé pour son objectivité et se signale toujours pour prendre le parti du club parisien. Et il tolère beaucoup plus les insultes racistes sur les "Chinois" apparemment proférées par Neymar.



Certaines groupies de Neymar devraient revoir Clasico pour mesurer combien leur idole a pourri les débats. Et certains soutiens dont il bénéficie, qui n'ont apparemment aucune culture foot et ne savent pas ce que représente l'OM par rapport à l'antiracisme, sont dans cette même lignée nauséabonde. Espérons qu'Alvaro et l'OM réagiront à ce qui s'apparente à de la diffamation.