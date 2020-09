Di Meco est satisfait du mercato de l'OM

Eric Di Meco pense que l'OM a pour l'instant réussi son mercato.





"J'ai hâte de voir Luis Enrique à l'oeuvre à l'OM. Nous, à 18 ans, on sortait la veille et on était bon le lendemain. Lui, on va déjà l'attendre sur le terrain contre l'OL. Peut-être pas de départs majeurs à Marseille en cette fin de mercato ? C'est bien. En jouant sur plusieurs tableaux, c'est pas mal d'avoir un effectif plus étoffé que celui de la saison dernière. Cette nouvelle me réjouit. Pendant ce mercato, ils ont fait le choix de prendre des petits jeunes. Un par ligne, avec Balerdi en défense, Gueye au milieu et Luis Enrique en attaque. C'est intéressant !" a considéré l'ancien défenseur gauche au micro de RMC.



Pour rappel, le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre. L'effectif olympien pourrait encore bouger, ces prochains jours.