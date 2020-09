Le vrai montant du transfert de Luis Henrique

L'OM n'aurait déboursé que 8 millions d'euros pour s'attacher les services de Luis Henrique (18 ans). De quoi rabattre le clapet de certains journalistes.





Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, le club phocéen a signé un chèque de 8 millions d'euros pour recruter le Brésilien. On est donc loin des 12 millions rapportés ces derniers jours. Une information qui a son importance, alors que certains médias comme Le Parisien estimaient que l'OM considérait qu'il s'agissait d'un "coûteux pari" sur l'avenir. Jean Saint-Marc, son correspondant à Marseille, a apparemment une notion assez douteuse de ce que représente un transfert "coûteux", dans le football contemporain. On lui rappellerait d'ailleurs volontiers les centaines de millions d'euros investis par le PSG sur des bides, ces dernières saisons.



Cela n'empêche pas non plus que Luis Henrique aura besoin de temps pour s'adapter à un nouveau football et au contexte phocéen, lequel n'est pas toujours facilité par la presse.