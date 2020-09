LdC : l'OM se rapproche du chapeau 4

L'OM a de fortes probabilités d'être placé dans le chapeau 4, pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions.





Mardi soir, le Dynamo Kiev et l'Olympiakos se sont qualifiés pour les poules de la C1 en éliminant respectivement La Gantoise et Nicosie. La seule chance qu'il reste au club phocéen d'intégrer le chapeau 3 est liée aux éliminations conjuguées de Salzbourg (face au PAOK) et de Krasnodar (face au Maccabi Tel Aviv), ce mercredi. Et les deux formations ont un ballotage favorable. Sauf rebondissement, l'OM devrait être dans le chapeau 4 et hésiter d'un tirage très compliqué, le 1er octobre.





Les chapeaux de la Ligue des Champions

Chapeau 1 : Bayern, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zénith, Porto.

Chapeau 2 : Barcelone, Atlético, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax.

Chapeau 3 : Dinamo Kiev, Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, Lazio, Atalanta.

Chapeau 4 : Club Bruges, Mönchengladbach, Basaksehir, Rennes, Ferencvaros.



Il reste à intégrer trois vainqueurs de barrage, l'OM et le Lokomotiv Moscou.