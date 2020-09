L'OM veut discréditer Neymar

L'OM a travaillé dans l'ombre concernant le dossier Neymar-Alvaro Gonzalez. Il s'est notamment attaqué à un précédent datant de 2013, lors duquel le Brésilien s'était rétracté.





Si le PSG tente par tous les moyens d'attaquer Alvaro Gonzalez, le club marseillais s'est attaché à prouver qu'il n'avait pas tenu de propos racistes contre Neymar, et en particulier qu'il n'avait pas prononcé le mot "mono" ("singe"). Il est probable que les experts s'affronteront à ce sujet, ce mercredi, devant la commission de discipline. Mais, au-delà du fait qu'il ait contre-attaqué en mettant en avant des paroles racistes du Brésilien contre Hiroki Sakai, l'OM s'est intéressé à un épisode datant de 2013, lorsque Neymar était à Santos. L'Equipe rappelle qu'à cette occasion le joueur avait assuré avoir été victime d'insultes racistes de la part de l'entraîneur Roberto Fonseca, avant de se rétracter...



Et on en oublierait presque que Neymar s'affiche dès qu'il le peut aux côtés de Jair Bolsonaro, lequel est réputé sexiste, homophobe et raciste. Le président brésilien a même retweeté un message de Neymar pour faire part de sa solidarité, après PSG-OM (0-1). Il serait plus facile pour la commission de sanctionner Alvaro que le Brésilien, lequel compte des millions de groupies sur les réseaux sociaux. Il en va néanmoins de sa crédibilité de donner une décision juste, et le joueur parisien est clairement en cause dans les incidents qui ont émaillé le match.