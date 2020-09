Aulas : "Ne pas vaincre l'OM serait une déception"

Jean-Michel Aulas a tenté de remobiliser les troupes lyonnaises à coup de grandes déclarations, ce début de semaine. Il mise sur une victoire face à l'OM, dimanche (21h00), pour relancer son équipe.





"Il faut essayer de trouver ce qui va nous permettre de repartir de l'avant. Et on n'a rien trouvé de mieux qu'un grand match à jouer dès dimanche prochain. Je suis persuadé que la motivation va revenir et que tout le monde va se remettre dans le droit fil de ce que l'on souhaite. Le fait de ne pas vaincre l'OM, qui n'est pas non plus très bien portant, serait une grande déception. La série fait qu'on n'a plus le droit à l'erreur", a-t-il déclaré dans les colonnes du Progrès.



L'équipe d'André Villas-Boas est également dos au mur et la rencontre promet d'être disputée.