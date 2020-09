Di Meco : "Que Payet fasse du sumo..."

Eric Di Meco n'est pas tendre avec les Marseillais. Il considère que la préparation physique n'a pas été suffisante et que Dimitri Payet (33 ans) est notamment en surpoids.





"On ne sait pas ce qu'il va se passer dans un mois. Mais plus tu es au point physiquement, plus tu es à l'aise sur un terrain. Le physique génère tout. Payet, j'aimerais le voir derrière l'attaquant parce que tu fais quand même moins d'efforts. S'il ne veut pas perdre ses kilos, qu'il fasse du sumo. S'ils se sont préparés pour le mois d'octobre, c'est une erreur professionnelle parce que tu es l'OM et que tu vas être dans le quatrième chapeau. Ils devaient prendre les points vite au début de la saison", a lâché le natif d'Avignon sur les ondes de RMC.



Di Meco oublie peut-être un peu vite combien la Covid-19 a perturbé la préparation athlétique des hommes d'André Villas-Boas. Sa déclaration ne devrait par ailleurs pas faire sourire Dimitri Payet.