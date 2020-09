Lyon-OM : le nom de l'arbitre est connu

Stéphanie Frappart arbitrera la rencontre Lyon-OM, dimanche (21h00).





La LFP a communiqué le nom de l'arbitre qui dirigera l'Olympico, dimanche. Il s'agit de Stéphanie Frappart. Elle sera assistée de Philippe Jeanne et Mikael Berchebru, sur les touches, et d'Eric Wattellier, comme quatrième arbitre. Benoît Bastien et Ruddy Buquet seront quant à eux à la vidéo.