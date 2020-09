Longoria : "Le mercato commence à bouger"

Pablo Longoria s'est exprimé au sujet de la fin de mercato de l'OM. Des départs pourraient intervenir.





"On doit être clair. On a un effectif large par rapport à ce qu'il se fait en Europe, c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur le départ de quelques joueurs. Tous les joueurs connaissent bien leur situation. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre et la vérité, c'est qu'il a vraiment démarré seulement il y a dix jours. Depuis hier, le téléphone a beaucoup sonné. Ça commence à bouger", a déclaré le directeur du football de l'OM.



Le club phocéen n'a pour l'instant enregistré aucun départ majeur, alors qu'il souhaitait dégraisser, cet été.