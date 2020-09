Luis Henrique dévoile ses idoles

La nouvelle recrue phocéenne a été interrogée par le site officiel de l'OM.





L'ailier brésilien a trois idoles, et tous sont brésiliens : "Ronaldinho, Robinho, Ronaldo." Et quand il est demandé à Luis Henrique à quel joueur il ressemble par son style de jeu, il donne l'avis des supporters et observateurs brésiliens : "Ce dont ils parlent le plus (au Brésil), ce sont les sprints de Ronaldo (Nazario)."



Espérons pour Luis Henrique, 18 ans, la même réussite que Ronaldo Nazario, un des plus grands numéros 9 de l'histoire. En attendant, le jeune de 18 ans est qualifié pour le match contre Lyon, dimanche soir, à 21h.