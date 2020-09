Le salaire de Luis Henrique dévoilé

La nouvelle recrue du club se place dans les petits salaires de l'effectif.





Luis Henrique va en effet toucher environ 60 000 euros par mois à l'OM, selon les informations de Sportzek. Ce qui représente 800 000 euros par saison, et 4 millions d'euros sur les cinq années de son contrat. A titre de comparaison, Boubacar Kamara touche 90 000 euros par mois.



Une somme correcte pour un joueur de son âge (18 ans) et de son rang (grand espoir), loin des envolées des années précédentes pour des joueurs comme Kostas Mitroglou (325 000 euros), Valère Germain (300 000 euros) ou Kevin Strootman (500 000 euros), désormais tous remplaçants et indésirables.