Djellit critique le mercato de l'OM

Nabil Djellit, journaliste France Football et très proche d'Islam Slimani, qu'il veut envoyer à l'OM depuis des mois, a reproché à l'OM son mercato d'été.





Selon le journaliste, le club se trompe sur ses tansferts, mais à surtout tort de ne pas avoir pris Islam Slimani, 32 ans au compteur : "L'OM ne prend pas (Islam) Slimani. Pourquoi ? Parce qu'ils font du trading... L'OM a discuté avec (Nicolas) Pépé et ne l'a pas pris. Pourquoi ? Parce qu'il ne faisait pas de trading... Le FC contretemps."



Si on veut bien entendre que ne pas prendre Nicolas Pépé avant qu'il explose au LOSC, bien qu'il se soit fait oublier depuis à Arsenal (80 millions de transfert, 8 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues l'an dernier), était une erreur, ne pas engager Islam Slimani, qui à l'âge de Kostas Mitroglou, n'est pas une mauvaise idée, dans le but de privilégier un profil plus jeune, et qui pourrait rapporter à l'OM dans les années qui viennent.