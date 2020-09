Boulleau a hâte de voir Lyon-OM

L'ex-joueuse du PSG et des Bleus, Laure Boulleau, a évoqué la prochaine rencontre de l'OM dans le Canal Football Club.





"Cet Olympico va être hyper intéressant. Car ces deux équipes se ressemblent un peu dans leurs difficultés en ce moment. Elles n'arrivent pas à créer du jeu, à se procurer des occasions. L'OL et l'OM, ils abusent un peu des petites passes ou des passes sans risque. Ca manque d'audace, de renversement de jeu, un peu de folie, quelque chose qui puisse surprendre l'adversaire. Là, on va avoir deux styles qui se ressemblent, donc ils vont devoir trouver les solutions pour gagner. Ce sera un peu : qui va laisser le ballon à qui ? Le match est à Lyon, donc ce sera à l'OL de prendre les devants. Place à l'audace !"



Actuellement, l'OM est 9e du classement, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Lyon, lui, est 11e, avec une victoire, trois nuls et une défaite.