Luis Henrique : "C'est un rêve devenu réalité"

Luis Henrique (18 ans) a confié son enthousiasme, suite à sa signature à l'OM. Le Brésilien est impatient de débuter.





"Je suis un gars humble, sympathique et timide. Mais aussi quelqu'un de dévoué au travail, au quotidien. J'ai toujours joué comme attaquant sur le côté gauche. Mes qualités ? Je pense à la force, à la vitesse, au dribble, aux passes... Ma carrière en Europe commence tôt et dans une grande équipe comme l'Olympique. Je pense que c'est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille et j'en suis vraiment content. De nombreux fans m'ont envoyé des messages, j'en étais très content et j'ai vraiment hâte de faire mes débuts, surtout avec les fans", a-t-il notamment confié sur le site officiel du club olympien.



Le contexte n'est pas évident en raison des mauvais résultats des dernières semaines. On peut imaginer qu'André Villas-Boas va prendre le temps avant de le lancer dans le grand bain.