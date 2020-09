Gourvennec demande de la patience pour Luis Henrique

Jocelyn Gourvennec estime qu'il faudra du temps à Luis Henrique (18 ans) pour s'imposer dans le contexte marseillais.





"Quand j'entends qu'on construit un business plan autour d'un joueur de 18 ans, je ne comprends pas... C'est certainement un joueur qui a du talent, mais on ne peut pas parler d'un business plan avec Luis Henrique, a lancé l'ancien coach bordelais au micro de Canal+. Ce gamin-là, il va falloir lui laisser du temps. C'est difficile de s'imposer à Marseille. Encore plus pour un jeune joueur qui arrive de l'étranger. C'est un club exigeant, avec un public exigeant. Il faut le laisser travailler. Mais le présenter comme l'attaquant référence de l'OM, c'est trop... On va souhaiter que ça marche. Les derniers exemples de jeunes Brésiliens arrivés en L1, ce sont Malcom à Bordeaux et Luis Araujo à Lille. Ils ont été achetés cher, mais il a fallu un an et demi pour que ces garçons-là s'imposent... Ce sera sûrement pareil pour Luis Henrique."



Luis Henrique, qui a disputé 20 matchs, inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives depuis le début de sa carrière, s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'OM.