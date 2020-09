Mandanda ne veut pas parler d'un "syndrome Vélodrome"

Steve Mandanda (35 ans) refuse de parler d'un problème avec le stade Orange Vélodrome.





"Je ne peux pas laisser dire qu'il y a un syndrome Vélodrome. L'an dernier, on n'a pas perdu énormément de matchs. À domicile, on doit plus avoir le jeu et jouer en attaques placées. On a plus de mal qu'à l'extérieur, où on joue en attaques rapides avec un bloc plus bas. C'est comme ça. On n'a pas nos supporters, on a du mal à domicile, on en a conscience, mais on continue à travailler", a déclaré le capitaine de l'OM face aux médias, après le nul concédé contre Metz.



L'intensité mise par les Phocéens était insuffisante, samedi soir. Il va falloir se poser les bonnes questions pour espérer repartir de l'avant.