Ménès : "Payet et Thauvin ont été en grande difficulté"

Pierre Ménès pense que l'OM doit ses difficultés au fait que Dimitri Payet (33 ans) et Florian Thauvin (27 ans) sont muselés par les défenses.





"Marseille a continué son chemin de croix au Vélodrome lors de ce troisième match consécutif à la maison, avec cette absence récurrente de fond de jeu, qui s'explique par le fait que Payet et Thauvin ont été en grande difficulté. C'est comme au PSG, quand Neymar et Mbappé ne sont pas là ou sont bien muselés par la défense adverse. C'est exactement la même chose. L'étincelle offensive ne peut quasiment venir que de ces deux joueurs. En plus, Metz a bien défendu et Niane a perturbé la défense centrale marseillaise par ses prises de balle et ses déboulés. Si bien qu'il a ouvert le score sur un centre d'Udol", a considéré le journaliste de Canal+ sur son blog.





"Aucune certitude dans le jeu"

"Et puis alors que la défaite semblait inéluctable et qu'ils ne parvenaient même pas à se montrer dangereux, les Phocéens ont eu la lucidité, au bout des arrêts de jeu, de terminer ce match par une action brillante, avec au départ un bon ballon de Khaoui pour Benedetto. Et là, je pense que beaucoup de Messins ont dû penser que l'Argentin allait balancer un centre désespéré dans le paquet, mais au lieu de ça, il a glissé une jolie passe cachée pour Radonjic dont le centre en retrait a été repris victorieusement par Sanson. C'est bien, mais les résultats sont là : cela ne fait que deux points sur neuf possibles à domicile et surtout, aucune certitude dans le jeu pour des Olympiens que je trouve quand même globalement inquiétants", a-t-il ajouté.



Il faudra effectivement davantage que ce qui est présenté en ce moment pour convaincre les observateurs. Le match prévu contre Lyon, dimanche prochain, sera particulièrement important.