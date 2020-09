Sanson : "Sans cadrer, c'était compliqué de marquer"

Morgan Sanson (26 ans) a inscrit un but décisif lors d'OM-Metz (1-1), samedi soir. Il n'était néanmoins pas très positif au moment d'analyser le contenu du match.





"C'était très compliqué. On a eu l'impression de gérer la première mi-temps et on a eu quelques frappes. Mais sans les cadrer, c'était compliqué de marquer. En deuxième mi-temps, on dort un peu et on prend un but. On a de la chance d'égaliser", a déclaré le milieu de terrain. Et de conclure : "Perdre des points comme ça à domicile, c'est compliqué..."



On ne peut effectivement pas dire que la rencontre face au Lorrain laisse entrevoir de gros progrès. A André Villas-Boas de trouver des solutions.