PSG-OM : Tuchel dénonce encore les sanctions

Thomas Tuchel a de nouveau réagi aux sanctions prononcées par la commission de discipline, suite aux incidents qui ont émaillé le match PSG-OM (0-1). Il les considère injustes.





"Je dois constater qu'on a des suspensions pour 14 matchs pour notre équipe et 4 au total pour l'OM. C'est une grande différence. Je ne peux pas l'accepter, même si je dois le faire. Mais je ne comprends pas", a lâché le coach allemand, qui a peut-être oublié de revisionner la rencontre. Et de poursuivre : "Tous les gars ont montré une mauvaise réaction, je n'aime pas ça, mais c'était une réaction, et pas nous seuls. Avec 14 matchs de suspension d'un côté et 4 de l'autre, on a l'impression qu'on est les seuls responsables de cette situation. C'est un mauvais sentiment."



Une instruction est toujours en cours concernant l'accrochage entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le Brésilien, qui assure avoir été victime d'insultes racistes de l'Espagnol, est soupçonné d'en avoir proféré à l'égard d'Hiroki Sakai. Il aurait également tenu des propos homophobes à l'Espagnol.