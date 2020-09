Thauvin en fin de contrat, Obraniak ne comprend pas

Ludovic Obraniak ne comprend pas comment l'OM a pu laisser Florian Thauvin (27 ans) entrer dans sa dernière année de contrat.





"Thauvin est le meilleur joueur de l'OM depuis plusieurs années maintenant. C'est lui qui porte l'équipe à bout de bras, et dans une période compliquée financièrement. Certains prennent l'excuse du Covid pour expliquer la situation de Thauvin à l'OM, mais dans un club de foot, on parle d'une prolongation avec un joueur à deux ans de la fin de son contrat. Négocier à un an de la fin d'un bail, c'est n'importe quoi... En janvier, il pourra signer libre dans le club de son choix. Thauvin est de retour à son meilleur niveau. C'est la principale valeur marchande de l'effectif marseillais. À part lui, il n'y a aucun actif valable. Marseille doit prolonger ce garçon-là avec une revalorisation conséquente, car c'est le seul joueur qui vaut de l'argent. Il faut le dire à McCourt", a déclaré le consultant sur la chaîne L'Équipe.



Thauvin a jusque-là inscrit 80 buts et délivré 46 passes décisives en 242 apparitions sous le maillot de l'OM. Un départ gratuit constituerait l'une des plus lourdes erreurs de la présidence de Jacques-Henri Eyraud.