Mercato : l'OM à fond sur Escobar ?

La presse espagnole affirme que le club phocéen est en course pour s'attacher les services de Jordi Escobar (18 ans), un jeune attaquant central de l'équipe réserve de Valence.





Selon les informations rapportées par Radio Esport Valencia, le Valencien pourrait rejoindre l'OM, cet automne. Il évolue pour l'instant au sein de la réserve du club che et est certainement bien connu de Pablo Longoria, lequel a été son directeur sportif. Le média précise toutefois qu'Escobar dispose également de touches en Angleterre et en Italie, l'affaire est donc loin d'être gagnée d'avance.



Sous contrat jusqu'en 2022, Escobar mesure 1m89 et peut aussi jouer sur l'aile gauche et n'a jamais fait d'apparition en Liga. Il a marqué 3 buts en 8 matchs de Youth League.