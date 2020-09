Hognon : "De la frustration et de l'énervement"

Le FC Metz est reparti du Stade Orange Vélodrome frustré d'avoir concédé... un match nul (1-1). En conférence de presse, Vincent Hognon a regretté que ses hommes aient encaissé un but, en toute fin de rencontre.





"Il y a de la déception, de la frustration, de l'énervement, mais quand même les joueurs ont réalisé une belle prestation. On m'aurait dit avant le match qu'on prendrait un point, j'aurais été satisfait, mais là, forcément, on l'est beaucoup moins. On a posé des problèmes à cette équipe, on aurait même dû tuer le match. Nos quatre premiers matches se sont aussi joués dans les dernières minutes, il faut absolument qu'on arrive à s'améliorer là-dessus. On perd à Lille et à Paris et ici on perd deux points, mais on bat Reims à deux minutes de la fin. Contre de grosses équipes, on a tenu longtemps, il faut arrêter de ne voir que des choses négatives", a déclaré l'entraîneur lorrain après le match.



L'OM a encore laissé échapper des points très précieux.