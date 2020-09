Radonjic poussé vers la sortie ?

Le journal L'Equipe fait le point ce samedi sur la fin du mercato de l'Olympique de Marseille.





A en croire les informations du quotidien sportif, les dirigeants marseillais envisagent de transférer Nemanja Radonjic dans la dernière ligne droite du mercato. L'international serbe fait en effet partie des joueurs avec une cote intéressante sur le marché en raison de son âge et de son potentiel et André Villas-Boas serait déçu de son rendement et de sa progression trop lente. Pablo Longoria cherche actuellement une porte de sortie à l'ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade, arrivé il y a deux ans contre un chèque de 12 millions d'euros.