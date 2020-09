Une ancienne gloire de l'OM livre un avis mitigé sur Luis Henrique

Interrogé au sujet de Luis Henrique, Paulo César a livré son opinion sur la dernière recrue de l'Olympique de Marseille.





Avec Jairzinho, on est à Rio : est-ce normal que personne au club ne nous ait appelés ? Il a eu des hauts et des bas à Botafogo. Il manque de régularité. Il a des qualités mais chez nous, ça fait un ou deux ans qu'on attend. On va voir. Ça fait un moment qu'on dit qu'il va exploser : jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça sera le cas à Marseille (...) C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualités, une promesse, comme on dit, mais il doit encore progresser, notamment dans la finition. Il est dribbleur, il aime bouger, mais il doit travailler sur les fondamentaux : bien passer son ballon, être efficace devant le but. Il a un profil qui peut plaire au public marseillais, qui aime le football comme de l'art, le dribble. Il a les qualités mais c'est à lui de prendre conscience du travail qu'il a à accomplir, a confié l'ancien Marseillais.