Payet et Bosetti se clashent sur Twitter

Dimitri Payet et Alexy Bosetti se sont envoyés quelques piques sur Twitter au sujet du récent chambrage du Marseillais à l'encontre de Neymar.





L'ancien joueur de l'OGC Nice a d'abord commenté le photo-montage publié par Payet avec la tête de Neymar remplaçant celle d'un chien dans les bras d'Alvaro. Là, ça va trop loin. Ça ne m'a pas fait rire. Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin, a confié Bosetti.



Et ensuite je t'achèterais toi pour te mettre devant chez moi, parce que malheureusement tu n'as pas le niveau pour être dans mon jardin, a alors répondu le Réunionnais visiblement très énervé par ce commentaire un peu déplacé. Tu parles de mon jardin?, a alors répliqué l'ancien Niçois avec deux emojis rieurs accompagnés de photos de lui, célébrant un but au Vélodrome.



Ouais, mais en attendant c'est ça ton jardin actuellement, a conclu le Marseillais en postant une photo du stade Charles-Massot. Il s'agit de l'enceinte du Puy Foot 43, club de 4e division dans lequel évolue aujourd'hui Bosetti dont la carrière ne restera pas dans les annales.