L'OM a fondé un label de musique

C'est le premier club de football au monde à faire cela.





Le label OM Records, créé par l'OM en collaboration avec la maison de disques BMG, est destiné à produire des artistes faisant du rap, du r'n'b et de la pop. Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a présenté ce label : "L'OM est avant tout un club de football mais le club rayonne bien au-delà des terrains, et notamment auprès de la jeunesse marseillaise, afin de l'accompagner dans toutes ses formes d'expressions artistiques. Marseille est un berceau du rap et du hip hop français depuis IAM et des liens entre l'OM et les artistes locaux sont forts depuis des années. Le lancement d'OM Records vient parachever ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir dans le monde entier l'énergie unique qui se dégage de Marseille et de ses habitants."