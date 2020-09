Thauvin explique son refus de baisser son salaire

L'ailier de 27 ans n'a pas désiré baisser son salaire durant la crise du Covid-19.





Dans une interview pour L'Equipe, Florian Thauvin a dit pourquoi : "Si vous voulez parler de la baisse des salaires, j'ai refusé pour plusieurs raisons avec ma situation contractuelle. Parce qu'on a eu de facto une baisse de salaire, du fait du chômage partiel. Et parce que sur la saison dernière, j'ai été blessé six mois. Au-delà de trois mois, le joueur n'est plus payé par son club, c'est son assurance qui prend en charge le salaire. Plus mon kiné sur toute la convalescence, Freddie Murray, que j'ai payé. Tout ça, ce sont des efforts importants."



Pour rappel, Florian Thauvin touche 422 000 euros par mois. L'effort qu'il évoque, en regard de ses émoluments, semble donc bien faible pour le commun des mortels.