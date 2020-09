Duluc réclame une sanction pour Alvaro

Alors qu'il s'est fait cracher dessus par Angel Di Maria, lequel a pris quatre matchs de suspension, le défenseur espagnol de l'OM aurait dû être sanctionné, selon Vincent Duluc.





Sur le plateau de l'Equipe, l'ancien journaliste du Progrès à Lyon, Vincent Duluc, a développé son raisonnement : "Ce n'est pas possible qu'Alvaro Gonzalez ne prenne rien. Il y a au moins simulation, il doit au minimum prendre deux matchs pour simulation. Il se tient la joue alors que le truc tombe un mètre devant lui. Il y a un moment où il faut le dire, son attitude a été pourrie. Son attitude a été pourrie du début à la fin de ce match entre le PSG et l'OM."



Dorénavant, les victimes sont les coupables, pour Vincent Duluc. Nous avons donc hâte d'entendre que le journaliste demande des sanctions contre Neymar à chacun des matchs du PSG, puisque le Brésilien multiplie roulades et cris de douleurs à chaque tacle. Cela a été manifeste lors d'un tacle très propre de Pape Gueye sur le numéro 10, lors de PSG 0-1 OM, qui a valu un injuste carton jaune au Marseillais.