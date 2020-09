Benedetto défendu par Villas-Boas

En conférence de presse, hier, il a été demandé à André Villas-Boas s'il était inquiet pour Dario Benedetto, muet depuis le début de la saison.





Le coach portugais a pris la défense de l'Argentin : "Dario (Benedetto) a eu un but annulé à Paris. Un but totalement valable. Si ce but est accordé, tu ne te poses pas cette question. Contre Lille, il n'a pas eu beaucoup d'occasions parce que l'on a mal joué. Avant ses trois buts face à Nîmes la saison dernière, le discours était le même : il est nul, c'est un désastre. Il n'y a pas de nouveauté sur ce plan. Ce qui ne change pas non plus, c'est la confiance que lui porte son entraîneur et celle qu'il a en lui-même."



Dario Benedetto, 30 ans, n'a pas marqué en trois rencontres de L1. Il aura le loisir de se rattraper contre Metz, samedi, à 21h.