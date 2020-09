Thauvin n'a pas compris son prix de vente

Dans une interview à L'Equipe, l'ailier de 27 ans a évoqué un grief qu'il a envers son président, Jacques-Henri Eyraud.





"Le foot est une question de timing et d'opportunité. Pour Malcom (alors à Bordeaux), à l'été 2018, la Roma pose 40 millions d'euros (il signera au Barça pour cette somme) sur lui quand mon président en demande 80 pour moi. Aujourd'hui, des joueurs mériteraient de partir dans un club supérieur, mais il y a le Covid-19, les clubs ont moins d'argent. Le foot est ainsi. Martin Braithwaite, l'ancien de Toulouse, a eu une opportunité, une fenêtre pour signer au FC Barcelone, qui n'existait pas à d'autres périodes. Je n'ai pas eu cette chance jusqu'à présent. Je dois l'accepter, continuer à me battre pour faire la plus belle carrière possible. Au final, ça se passe bien, j'ai fini meilleur buteur de la décennie 2010 avec l'OM, j'ai été champion du monde avec les Bleus, et je rêve de les retrouver. Mon parcours est beau, me plaît, je dois continuer à prendre les bonnes décisions".



En sous-texte, Florian Thauvin reproche à son président la somme exagéré qu'il a demandé pour le laisser quitter le club, par le passé. Ce qui pourrait coûter cher à l'OM, puisque l'ailier pourrait filer libre de tout contrat à la fin de la saison, comme il l'a lui-même laissé entendre dans l'interview.