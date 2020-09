Villas-Boas "On va regarder le niveau de Luis Henrique"

En conférence de presse, ce jeudi, André Villas-Boas a évoqué la future recrue brésilienne du club.





"On va le laisser récupérer du voyage, en plus tout ce qu'il s'est passé autour de son transfert. La semaine prochaine, il démarrera les entraînements avec le groupe. On va regarder son niveau. Il peut jouer dans différentes positions, je vais regarder comment il est, les notions qu'il a encore besoin d'apprendre."



Luis Henrique, 18 ans, évoluait en tant qu'ailier gauche, ou droit, à Botafogo, son ancien club. Son transfert à l'OM s'élève entre 10 et 12 millions d'euros.