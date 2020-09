Thauvin : "Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger"

Florian Thauvin a été interrogé par L'Equipe sur son avenir, alors qu'il est en fin de contrat à l'été 2021.





"Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria (le directeur sportif de l'OM) a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. (...) Ca m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps. Qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du Monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde. (...) Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l'aspect sportif. Quel est le projet sportif à l'OM ? Quels seront les objectifs du club ? Quelle est l'importance qu'on me donnera dans ce projet ? Ferai-je partie des joueurs majeurs de l'équipe ? Voudra-t-on construire avec moi, autour de moi ? Quelles responsabilités me donnera-t-on ?"



L'ailier de 27 ans a manifestement vidé son sac, dans l'interview. Blessé toute la saison dernière, Florian Thauvin n'a pas été prolongé par son président à ce moment-là, ni après la victoire à la Coupe du Monde 2018. Dorénavant, le joueur s'interroge, a priori légitimement, sur son avenir à l'OM, alors qu'il a bien démarré la saison (4 matchs, 2 buts, 2 passes décisives).