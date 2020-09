Villas-Boas ne ferme pas la porte à d'autres recrues

En conférence de presse, André Villas-Boas a scellé l'arrivée du jeune attaquant brésilien Luis Enrique.





"Il termine aujourd'hui la visite médicale. On va le laisser récupérer du voyage et de son transfert. Il va démarrer les entraînements avec le groupe la semaine prochaine", a prévenu le technicien portugais dans des propos relayés par le journal La Provence. Avant de détailler son profil : "Il a du talent, il est capable de prendre la profondeur, de dribbler. C'est un joueur d'attaque. Il a une capacité de dribble dans les petits espaces." Arrivé ce jeudi dans la cité phocéenne, le footballeur de 18 ans fera l'objet d'un transfert de 12 millions d'euros et paraphera un contrat de cinq années.



Sur la dernière droite du marché des transferts, "AVB" n'exclut pas d'autres mouvements avant le 5 octobre. "Il n'y a pas de discussion. Je pense que ce mercato peut bouger les deux derniers jours, comme en janvier. On doit être prêt à pouvoir recruter en cas de départ."