Sanson : "Je n'ai pas de raison de partir"

Morgan Sanson s'est exprimé sur sa situation avec l'Olympique de Marseille, avant la venue samedi soir de Metz comptant pour la 5e journée de Ligue 1.





Interrogé sur son avenir en conférence de presse, aux côtés d'André Villas-Boas, le milieu de terrain de 26 ans a prévenu qu'il ne comptait pas quitter le club des Bouches-du-Rhône d'ici le 5 octobre. "Je suis focalisé sur l'OM. Je veux découvrir la Ligue des champions. Je n'ai pas de raison de partir. On a cravaché pour jouer la Ligue des champions. Entre nous, on a cette osmose. On a envie de jouer la Ligue des champions tous ensemble", a-t-il lancé dans des déclarations retranscrites par La Provence.



Présent depuis l'hiver 2017 sur la Canebière, l'ex-Montpelliérain dispose d'un contrat qui court jusqu'en juin 2022.