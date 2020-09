Djellit parle d'un braquage pour Luis Henrique

Le journaliste de France Football, Nabil Djellit, a réagi négativement sur Twitter à l'annonce du futur transfert de Luis Henrique à l'OM.





"12 millions d'euros ? Pour un gamin de 18 ans sans référence en pleine crise du COVID... C'est un braquage de Botafogo ! A ce prix-là, c'est plus du trading, c'est de nouveau l'OM Champion Project" a-t-il conclu avec ironie.



Après Daniel Riolo, c'est donc un autre journaliste, Nabil Djellit, qui critique l'OM via sa jeune recrue brésilienne (18 ans). Le LOSC, qui recrute des jeunes joueurs constamment, est rarement remis en question avec tant de vigueur, alors qu'il adopte une politique de jeunes plus offensive que l'OM. Espérons que Luis Henrique fasse taire les plus sceptiques des commentateurs.