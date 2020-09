La liste de Villas-Boas en attaque

L'OM n'a pas encore fini son mercato, malgré le recrutement prochain de Luis Henrique.





Selon les informations du journal L'Equipe, André Villas-Boas cherche, comme cela a déjà été annoncé par le coach, un numéro 9 pour venir concurrencer Dario Benedetto (30 ans). Le futur recrutement de Luis Henrique, ailier gauche de formation, ne comble pas ce besoin. Mais le recrutement d'un des joueurs suivants pourrait le faire : Myron Boadu (19 ans), Carlos Fernandez (24 ans) et José Macias (20 ans). Les trois font partie de la liste établie par le coach portugais, lequel désirait malgré tout un profil de joueur plus physique, venant d'un grand club et désirant du temps de jeu.



Le premier joue pour l'AZ Alkmar, aux Pays-Bas, et est représenté par Mino Raiola. Lié à son club jusqu'en 2023, il est estimé à 18 millions d'euros par le site Transfermarkt, après une très belle saison l'an dernier (20 buts et 13 passes décisives en 39 rencontres). Carlos Fernandez, plus âgé (24 ans), évolue lui au FC Séville, où il reste également sur une bonne saison (14 buts et 4 passes décisives en 40 matchs). Enfin, le jeune José Macias (21 ans) joué dans son pays natal, le Mexique, à Chivas, et il a inscrit 3 buts en 11 matchs, cette saison.



Cette liste est complétée par El Bilal Touré (18 ans), qui ne devrait pas quitter Reims, par Darwin Nuñez, qui a rejoint cet été Benfica, et par Luis Suarez (22 ans), qui évolue à Watford.