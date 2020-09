Riolo ne croit pas en Luis Henrique

Toujours très pessimiste avec l'OM, le consultant de RMC Daniel Riolo a donné son point de vue sur Luis Henrique.





"La nouvelle recrue (Luis Henrique), j'ai peur qu'on nous raconte des salades. (...) Parce que ce n'est pas un attaquant mais un milieu droit. Et j'ai peur qu'on nous le survende. Et à l'OM, le problème est que dès qu'un mec signe, on s'enflamme, on attend toujours beaucoup de lui. Et là ça sort déjà le Mbappé brésilien, ce genre de conneries-là. Attention, ça aussi ça peut faire mal au club."



Le club n'est à l'évidence pas responsable d'un surnom ("Mbappé brésilien") que les supporters du club brésilien de Botafogo donne à leur futur ex-joueur. Ensuite, Luis Henrique est effectivement un attaquant, mais sur les ailes. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il est ailier gauche, pas "milieu droit" comme le dit avec inexactitude le journaliste de RMC, et la différence n'est pas anecdotique, puisqu'un milieu ne fait pas le même travail, notamment défensif, qu'un ailier.



Espérons simplement que Luis Henrique confirmera les espoirs placés en lui par l'OM.