Lucho Gonzalez dit du bien de Luis Henrique

L'ancien milieu de l'OM, aujourd'hui au Brésil, a été interrogé par La Provence.





Lucho Gonzalez, passé par l'OM entre 2009 et 2012, a donné son opinion sur Luis Henrique, qu'il a pu observer de près puisqu'il joue lui aussi dans le championnat brésilien, à l'Atlético Paranaense : "C'est un attaquant très rapide et costaud. Il a besoin de peu de touches pour contrôler et frapper. Ce sera un bon renfort pour l'OM, avec le même style que Dario Benedetto, en un peu moins technique quand même."



Luis Henrique (18 ans) va signer aujourd'hui un bail de cinq saisons avec l'OM, pour un transfert d'un montant de 12 millions d'euros.