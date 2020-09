Riolo voit l'OM hors du podium

Comme souvent, Daniel Riolo, sur RMC, a prédit le pire à l'OM après seulement 4 journées de championnat.





"Je considère que cette victoire au Parc (des Princes) va coûter très cher à l'OM. Déjà avec l'affaire Alvaro, l'Espagnol peut prendre très cher. Et ce serait une grosse perte pour le club de ne plus l'avoir en défense s'il est suspendu à log terme. Derrière, les hommes d'AVB font quasiment deux défaites. Enfin, une défaite et un nul, mais on était pas loin de la deuxième défaite. L'OM à Paris gagne sans jouer, c'est tombé dessus comme un miracle, comme face à Lille et cette égalisation en toute fin de partie. Il n'y a aucune progression dans le jeu et je ne vois pas comment ça peut s'améliorer. Marseille pourra retrouver la victoire qu'avec la détermination, l'état d'esprit. Mais cela reste un peu court pour espérer accrocher le podium cette saison."



Très pessimiste, Daniel Riolo ne voit pas comment une équipe "peut s'améliorer" après seulement quatre rencontres de L1, dont deux se sont soldées par des victoires. Nous, on voit mal comment on peut tirer de telles conclusions, si négatives de surcroît, après si peu de rencontres disputées par une équipe.