Gourcuff catastrophé par PSG-OM

Le coach de Nantes, Christian Gourcuff, s'est exprimé sur le Clasico du 13 septembre en conférence de presse.





"Je suis d'une autre génération mais je suis choqué par ce qu'il se passe entre Marseille et le PSG. Tout ce qui a précédé le match a créé un climat d'agressivité et d'hostilité qui est contraire aux valeurs du sport. On le tolère. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y a des pétages de plomb et une montée en puissance sur le terrain. (...) Mais l'intimidation a toujours existé, il y avait des spécialistes il y a 40 ans mais il n'y avait pas de caméras et il était plus facile de le faire. Il y avait des menaces mais les caméras (désormais) permettent de lire sans entendre. Il y a forcément une prise en compte de ça qui calme les choses. Mais de façon générale, et ce qui est regrettable car les responsables jouent le jeu, c'est qu'il y a une montée de l'agressivité. On fait un peu monter la sauce. Nous ne sommes plus dans un registre d'éducation et de valeurs du sport. Je dis juste ça à mon niveau, c'est un constat. C'est assez dramatique pour l'avenir."



PSG 0-1 OM s'est terminé sur cinq exclusions.