Di Maria se plaint de sa sanction

L'Argentin a déclaré être déçu de sa suspension de quatre matchs après avoir craché en direction d'Alvaro Gonzalez lors de PSG 0-1 OM.





Angel Di Maria s'est exprimé sur la radio argentine Radio Continental : "La sanction est dure et difficile. Comme nous ne jouons pas en semaine, la sanction devient encore plus longue. (...) Ce que j'ai fait (le crachat), je l'ai fait par réaction parce qu'il y a eu des mots qui ne m'ont pas plu de l'autre côté."



Le Parisien affirme donc qu'Alvaro Gonzalez l'a provoqué. Et se plaint de sa sanction, qui paraît pourtant très clémente, alors que la France est dans une période où il faut se battre contre le coronavirus, et qu'Angel Di Maria l'a contracté ces dernières semaines. Le joueur du PSG risquait six matchs de suspension, il en a pris quatre dans cette période pourtant troublée pour la santé publique.