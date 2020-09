Di Maria suspendu quatre matchs

Le Parisien a été entendu par la commission de discipline de la LFP, ce mercredi soir.





Angel Di Maria a ensuite, dans la foulée, connu sa sanction, et ce sera quatre matchs fermes pour avoir craché dans la direction d'Alvaro Gonzalez, le défenseur central de l'OM, lors du Clasico entre les deux clubs, le 13 septembre. L'ailier purgera ses quatre matchs après la rencontre face à Reims, dimanche.



La commission a ensuite révélé que l'affaire de racisme opposant Alvaro-Neymar serait étudiée et jugée le mercredi 30 septembre. A noter que le Brésilien du PSG est accusé de propos homophobes envers l'Espagnol, et de propos racistes envers Hiroki Sakai.